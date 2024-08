Salernitana, s’intensifica il lavoro per la cessione. Gabetti lunedì all’Arechi Diversi interessamenti per l'acquisto del club. Una delegazione di Gabetti Sport lunedì allo stadio

Nessun cambio d’orizzonte. La Salernitana resta in vendita. Nemmeno la mancata fumata bianca con Brera Holdings ha cambiato la visione di Danilo Iervolino. Anzi, l’imprenditore di Palma Campania è pronto a prendere ufficialmente le distanze dall’organigramma granata, lasciando vacante la posizione di presidente il prossimo 16 agosto durante il Cda già convocato a Roma. Sarà ancora lui l’unica fonte d’investimento per il club granata ma senza più incarichi dirigenziali. L’amministratore delegato Maurizio Milan continua a lavorare ininterrottamente per trovare nuovi acquirenti e soddisfare la volontà di Iervolino di uscire dal mondo del calcio due anni e mezzo dopo l’ingresso dalla porta principale della serie A. In tal senso, la Salernitana ha deciso di affidarsi al lavoro di UCapital, gruppo finanziario e tecnologico impegnato per sondare nuovi interessi per la società campana soprattutto all’estero. Lavoro che ha portato ad avere diversi i contatti con più acquirenti, interessati ad analizzare i conti del club prima di mettere sul piatto l’offerta per le quote societarie.

Servono offerte, con Iervolino che resta sulla valutazione di 20 milioni di euro del club. La stessa cifra richiesta a Brera Holdings nello scorso giugno prima del clamoroso e rumoroso passo indietro. Si guarda con speranza a cosa potrà succedere. In caso di svolta clamorosa, la Salernitana potrebbe anche decidere di tenere ancora in standby l’accordo con Gabetti Sport. Altrimenti, Roberto Busso, ad del team Gabetti, diventerà il nuovo presidente del club. Nelle prossime settimane verrebbe ratificato anche l’accordo, con la società di servizi pronto a diventare operativo dagli sgoccioli di agosto. Lunedì è prevista anche la presenza di una delegazione del gruppo per la sfida con lo Spezia. Si naviga a vista, la Salernitana prova a scrivere il proprio futuro.