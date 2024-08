FOTO - Salernitana, striscioni in città: "Iervolino vattene" Messaggi esposti in città e all'Arechi contro il patron

A pochi giorni dal debutto ufficiale della Salernitana in Coppa Italia, la tifoseria granata alza la voce contro Danilo Iervolino. In città e nei pressi dell'Arechi sono stati esposti striscioni contro il numero uno granata. "Iervolino vattene", il messaggio degli ultras, con testo che è stato condiviso anche sui social dai gruppi della tifoseria organizzata. Clima acceso dunque in vista di una prima all'Arechi da appena duemila spettatori e con una situazione societaria tutta ancora da decifrare.