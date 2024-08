Spezia, D’Angelo: "La Salernitana è un cantiere aperto ma sarà tosta" Il tecnico ligure su Verde: "Dà il massimo anche quando sembra andar via"

In vista della sfida con la Salernitana, Luca D’Angelo ha presentato il match in programma lunedì sera all’Arechi. Il tecnico dello Spezia non si fida delle difficoltà del club granata e anticipa una partita molto difficile. “Scenderemo in campo contro una squadra che ha una piazza importante con un allenatore preparato e un ottimo direttore sportivo. Leggo che in questo momento sono un cantiere aperto ma dobbiamo tener di conto che hanno tanti calciatori in rosa che vengono da più stagioni in Serie A. Per questo motivo servirà una partita tosta per passare il turno, dato che le qualità dei calciatori campani sono indiscutibili".

Che Spezia aspettarsi lunedì? “Questo è ancora un periodo di preparazione, manca ancora la brillantezza, ma questo vale un po’ per tutte le squadra. Lunedì ci sarà il primo impegno ufficiale e faremo il possibile per mettere in campo una formazione adeguata per centrare il passaggio del turno. Ci sono un paio di calciatori da valutare in vista di lunedì, ma in generale la squadra sta bene, anche se è difficile dare una percentuale in merito alle condizioni della squadra e pertanto posso dire che siamo dove dobbiamo essere a questo punto della stagione”.

Infine una carezza per Verde, calciatore accostato al club granata: “Non si tira mai indietro, nemmeno quando sembra di essere sulla porta per andare via. Finchè sarà qui farò grande affidamento su di lui perchè è un calciatore forte e una persona seria, poi vedremo cosa succederà fino al termine del mercato”.