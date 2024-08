Salernitana, si accelera in uscita: Dia, Daniliuc e Coulibaly sull’uscio Le tre cessioni consentiranno di raggiungere un risultato importante in termini di bilancio

Sistemare i conti nel nome della sostenibilità economica e di un dimensionamento del progetto sportivo legato alla categoria d’appartenenza. La missione di Gianluca Petrachi per la Salernitana è vicina ad essere completata. Dopo circa due mesi di lavoro, con la calcolatrice alla mano e un monte ingaggi da ridurre drasticamente, potrebbe essere questo il weekend determinante per salutare altri tre calciatori e raggiungere un risultato importante dal punto di vista finanziario.

Il primo è Boulaye Dia. L’attaccante senegalese è vicinissimo alla Lazio. Affare impostato sui dieci milioni di euro più uno di bonus, con i biancocelesti che hanno riallacciato i rapporti dopo la trattativa impostata lo scorso giugno prima della virata su Noslin. Ora però Lotito e Fabiani hanno ripreso i contatti e nella serata di ieri hanno deciso di affondare il colpo. Manca l’accordo con l’entourage del calciatore ma l’affare è impostato. Alla Salernitana è previsto anche l’arrivo di Diego Gonzalez, esterno destro paraguaiano che in biancoceleste è approdato nel gennaio 2023. 33 presenze e 20 gol con la formazione Primavera. Ora la possibile parentesi granata.

La seconda cessione vicina è quella di Lassana Coulibaly. Il centrocampista maliano è nel mirino del Lecce. Il club granata valuta il mediano 3 milioni di euro mentre i salentini sono fermi su un’offerta di 1,5 milioni di euro. Con un piccolo sforzo, l’affare però si farà, con il calciatore che ha dato gradimento al suo ritorno in serie A dopo i corteggiamenti di Empoli, Cagliari e Palermo.

Infine, anche per Flavius Daniliuc si aspetta l’affondo definitivo del Torino. Ieri è stata una giornata interlocutoria, con i piemontesi che hanno manifestato la loro volontà di chiudere l’affare ma sbattono contro la volontà della Salernitana di rispettare la clausola da 5 milioni di euro. Sul calciatore restano sempre Como, Parma e Salisburgo. Restano ancora da sistemare Bradaric, Mamadou Coulibaly e Maggiore ma per quest'ultimo si lavora ai fianchi per ottenere la riconferma.