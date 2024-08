Salernitana, Petrachi sogna la coppia Lapadula-Verde Il ds granata stringe per i due super colpi. Affare fatto per Gonzalez e Braaf

Due nomi altisonanti ai quali affidare le speranze della Salernitana nel prossimo campionato di serie B. Dopo aver sistemato le cessioni più importanti (per Dia e Coulibaly ci sono gli accordi con Lazio e Lecce, manca quello col Torino per Daniliuc), ora però Gianluca Petrachi è alla ricerca di due calciatori in grado di accendere l’entusiasmo e innalzare il tasso tecnico e il peso offensivo della squadra di Martusciello. L’identikit porta ai nomi di Gianluca Lapadula e Daniele Verde. Il primo è il grande sogno per il ruolo di centravanti: Petrachi lo aveva sondato ad inizio mercato ma il peruviano aspettava l’assalto del Pisa per ricongiungersi con Filippo Inzaghi. Sedotto e abbandonato dai toscani, il sudamericano ora apre alla Salernitana. Il Cagliari non apre al prestito e vuole liberarsi del cartellino del calciatore. Petrachi ha chiesto ufficialmente il prestito ma è pronto ad allargare il cerchio inserendo anche l’obbligo di riscatto per la prossima stagione chiedendo però un contributo sull’ingaggio.

Più vicino invece Daniele Verde. L’ala dello Spezia è ormai ad un passo dal traguardo. Affare impostato sul prestito con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo di riscatto in caso di determinate condizioni di squadra. Manca solo la fumata bianca, attesa tra oggi e domani, con il numero dieci che non dovrebbe prender parte alla sfida di Coppa Italia all’Arechi. La Salernitana coprirà l’ingaggio da quasi un milione, assicurandosi qualità e gol pesanti. Tutto fatto invece sia per l’arrivo del baby Gonzalez dalla Lazio e dell’esterno Braaf dall’Hellas Verona.