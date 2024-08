UFFICIALE - Salernitana, ecco Braaf: l'esterno arriva in prestito dal Verona L'olandese sarà subito a disposizione di Martusciello

Un nuovo colpo per le fasce. La Salernitana chiude l'acquisto per la trequarti. Con una nota ufficiale, la società granata ha ufficializzato l'arrivo del classe 2002 Jayden Braaf. Per l'olandese prestito secco dall'Hellas Verona. Il calciatore sarà disponibile per la sfida di domani con lo Spezia di Coppa Italia.

Di seguito, la nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona F.C. per il trasferimento dell’attaccante classe 2002 Jayden Braaf. Il calciatore olandese giunge in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.

Cresciuto nei settori giovanili di Ajax, Psv Eindhoven e Manchester City, Braaf è arrivato in Italia per la prima volta l’1 febbraio 2021 passando all’Udinese, con cui ha debuttato in Serie A il 28 febbraio nella vittoria per 1-0 contro la Fiorentina. Nello stesso anno, il 25 aprile, il suo primo gol con la maglia friulana nel match vinto 4-2 contro il Benevento. Nel suo curriculum c’è anche un’esperienza al Borussia Dortmund. Nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Fortuna Sittard in Eredivisie".