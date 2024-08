Salernitana, Martusciello pensa all’undici anti-Spezia: chance per Simy? Si riparte dal 4-3-3: lunga la lista degli assenti fra infortuni e...mercato

Il mercato fa rumore e fa passare in secondo piano il campo. Per la Salernitana è giornata di vigilia per il debutto stagionale, in programma domani sera alle ore 20:45 con lo Spezia per il turno eliminatorio di Coppa Italia. Questo pomeriggio è fissata la rifinitura in programma al Centro Sportivo Mary Rosy, fondamentale per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Martusciello ripartirà dal 4-3-3, con Sepe che sarà protetto da Gentile e Njoh sulle corsie, mentre al centro debutto per Velthuis al fianco di Bronn. In mezzo al campo, sarà Amatucci a guidare la manovra, con Maggiore e Legowski favoriti per una maglia da titolare. In attacco le perplessità più grandi: Valencia è sicuro di una maglia da titolare ma da esterno, lasciando il ruolo di centravanti a Simy. Sull’altra fascia è bagarre fra Kallon e Sfait.

Martusciello non potrà contare sugli infortunati Ghiglione, Dalmonte, Tongya e Sambia. In dubbio anche la presenza del giovane Ferrari. Da valutare il possibile inserimento di Braaf. Il mercato imporrà di non utilizzare Daniliuc, Lassana Coulibaly e soprattutto Boulaye Dia, quest’ultimo ad un passo dalla Lazio.