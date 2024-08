Salernitana, incredibile all’Arechi: Dia calcia il rigore e la Curva Sud insorge Il calciatore contestato prima e dopo il penalty

Un clamoroso episodio ha riguardato Boulaye Dia in Salernitana-Spezia. Il calciatore senegalese è stato protagonista di un momento poco gradevole. Sul calcio di rigore conquistato da Amatucci, il numero dieci ha recuperato il pallone per calciare dagli undici metri. L’Arechi è insorto contro il senegalese, fischiandolo apertamente. Daniliuc ha provato a calmare gli animi ma i fischi sono aumentati a dismisura. Un gesto di stizza del senegalese prima della battuta vincente. Dopo il gol, la Curva Sud Siberiano ha iniziato a cantare fortissimo contro il numero dieci. Momenti di tensione anche durante il cooling-break: una bottiglietta scagliata dalla tribuna verso l’attaccante è stata stoppata da Bronn. I fischi non si sono placati nemmeno dopo il gol del 3-3. Al momento dei rigori, poi, la Curva Sud ha girato le spalle al campo, intonando cori contro il senegalese che al triplice fischio, nonostante la vittoria, ha scelto di abbandonare il campo prima dei compagni. Una rottura definitiva nell'ultima notte vissuta all'Arechi.