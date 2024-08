Salernitana, da oggi si valuta Soriano. Frenata per Daniliuc al Toro Il mediano al lavoro al Mary Rosy. Per la difesa spunta una pista spagnola

Daniele Verde era presente sugli spalti dell’Arechi per la sua prima da calciatore della Salernitana. In attesa di poter debuttare con la maglia granata, il trequartista nel pomeriggio di ieri ha firmato l’accordo per il prestito con diritto di riscatto da un milione di euro pronto a diventare obbligo in caso di promozione in serie A o di dieci gol in campionato. Oggi Martusicello lo abbraccerà per la prima volta e inizierà a valutarlo per la sfida con il Cittadella.

A disposizione del tecnico campano anche Roberto Soriano. Il centrocampista italo-tedesco verrà valutato per tutta la settimana prima di rompere il ghiaccio e decidere se sottoscrivere il contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di raggiungimento di un numero si presenze. Il calciatore si metterà alla prova dopo una stagione da svincolato ma fondamentale per superare i problemi alla caviglia che lo avevano costretto a tirare il freno nella sua esperienza al Bologna.

Serve qualità in mediana, lì dove Lassana Coulibaly ormai non è più nei piani di Martusciello. Il Lecce aspetta solo il via libera del maliano per chiudere l’affare da 2 milioni di euro. Frenata invece per Flavius Daniliuc al Torino. I piemontesi hanno preso tempo e stanno vagliando altre opportunità dopo la prima offerta da 3 milioni di euro, con il club granata che chiede però l’intera clausola da 5 milioni di euro. Dalla Spagna è piombata la voce per un interessamento per Oier Luengo, classe 1997 del Real Oviedo: i granata spingono per un prestito, gli spagnoli sono fermi sulla clausola da 3 milioni di euro.