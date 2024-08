Salernitana, Braaf si presenta: "Voglio rilanciarmi e riportare i granata in A" L'olandese: "L’atmosfera vissuta all’esordio è stata incredibile, l'Arechi è un grande stadio"

Jayden Braaf è pronto a giocarsi le sue chance con la Salernitana. Il 22enne olandese in granata spera di trovare quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni. Lunedì sera, pur essendo arrivato da poche ore, Martusciello lo ha subito lanciato nella mischia ed il calciatore ha dato risposte incoraggianti. "Le mie prime sensazioni da giocatore granata sono molto positive. Sono arrivato da poco e sono stato accolto nel migliore dei modi. Sono stato felice e ci ho messo davvero poco ad accettare e ad aiutare la squadra a tornare lì dove merita", ha detto il 22enne che a Salerno troverà anche un suo connazionale. "A Velthuis cercherò di dare subito una mano perché è la sua prima volta all’estero mentre io sono qui già da un paio d’anni. Lo aiuterò con la lingua. Spero di essergli di supporto".

La Salernitana per Braaf potrebbe rappresentare un nuovo trampolino di lancio. "L’inizio è stato buono e i tifosi ci hanno aiutato tanto. Spero arrivino altre prestazioni positive. Essere cresciuto in squadre come il Psv, l’Ajax ed il Manchester City è stato emozionante ed ho imparato molto. Ho bei ricordi, sono felice degli anni trascorsi lì. Spero di mostrare a Salerno tutto ciò che ho imparato. Credo che la Salernitana sia il club giusto per mostrare le mie qualità e spero di riportarla in serie A, ovviamente di giocare tante partite e di mostrare ai tifosi di cosa sono capace. Posso dire che l’atmosfera vissuta all’esordio è stata incredibile. Metterei l’Arechi nella top 3 degli stadi in cui ho giocato. Forza Salernitana”.