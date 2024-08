UFFICIALE - Salernitana, Lassana Coulibaly passa al Lecce Il maliano passa ai salentini e fa registrare una plusvalenza

Lassana Coulibaly saluta la Salernitana. In questi minuti, il Lecce ha reso noto l'accordo con il club granata per il mediano maliano. Coulibaly resta in Serie A e si trasferisce in Puglia a titolo definitivo per 2 milioni di euro. Dopo il via libera arrivato ieri, il centrocampista ha superato le visite mediche e firmato un triennale da un milione di euro lordo. Coulibaly sarà già a disposizione per la sfida con l'Atalanta. La Salernitana invece regista una plusvalenza visto che il calciatore arrivò a parametro zero nell'estate del 2021. Dopo tre anni e 98 presenze ora l'addio: Coulibaly saluta la Salernitana.