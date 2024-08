Salernitana, tormentone finito: Dia ha detto sì alla Lazio Domani il giorno delle visite mediche e della firma

Boulaye Dia dice addio alla Salernitana. Il calciatore senegalese ha accettato in questi minuti l'offerta della Lazio. Domani il calciatore è atteso a Roma per sostenere le visite mediche di rito e sottoscrivere il contratto che lo legherà ai biancocelesti. Sarà affare in prestito con obbligo di riscatto da 10 milioni di euro legato al numero di presenze.

Dia ha detto sì dopo la scelta di prendersi qualche ora di riflessione con entourage e famiglia. Il ds della Lazio Fabiani aveva imposto un ultimatum, con il calciatore che ha sciolto le riserve e ora è pronto a raggiungere la Capitale. Le ultime ore in granata erano state tumultuose dopo la doppietta fra i fischi con lo Spezia e l'inseguimento di diversi teppisti subito dopo il match. Dia aveva deciso di non denunciare proprio perchè ormai al passo d'addio. Dopo un lungo tira e molla arriva il momento dell'addio: Dia saluta Salerno, lo aspetta la Lazio.