Salernitana, stand-by cessione. Iervolino al passo d’addio: Gabetti sull’uscio L'imprenditore di Palma Campania non sarà più presidente ma attende offerte

Prima gli interessamenti per il club, poi la volontà di prendersi qualche ora in più per attendere nuove proposte. Danilo Iervolino sfoglia la margherita in attesa di decidere quello che sarà il futuro della Salernitana. Nei giorni scorsi, i legali che curano la cessione del club, insieme al lavoro costante dell’ad Maurizio Milan, avevano ricevuto gli interessamenti di due gruppi imprenditoriali. L’accesso alla data room per analizzare i conti granata prima di ragionare su una possibile proposta per l’acquisizione delle quote societarie. Iervolino però non avrebbe riscontrato nei due soggetti né la solidità economica né la trasparenza ideale per concretizzare la cessione della Salernitana.

Da qui, la scelta di mettere in standby per qualche ora il passaggio di consegne, concentrandosi sull’importante giornata di domani. Iervolino uscirà di scena dal Cda granata, rassegnando le sue dimissioni da numero uno del club. Il suo posto verrà preso da Roberto Busso, ad del Gruppo Gabetti.

Un passaggio propedeutico all’ingresso in società della società di servizi Gabetti Sport. Un temporary staff che verrà investito di diverse missioni: trovare nuovi acquirenti e soggetti interessati alle sorti della Salernitana sarà quella principale, seguita dai progetti di restyling dell’Arechi e dalla possibilità di un nuovo centro sportivo in provincia.