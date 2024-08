Serie B 2024/2025, si parte! Le date da ricordare Brescia-Palermo apre un campionato ricco di aspettative. Tutti i dettagli sul calendario

Brescia-Palermo apre la serie B 2024-2025. L’anticipo del Rigamonti in programma alle ore 20:30 darà il via al campionato cadetto che quest’anno ritrova tra le sue venti partecipanti anche la Salernitana dopo la dolorosa retrocessione dalla massima serie. Per l’occasione, alla presenza del presidente di Lega Serie B Mauro Balata, Brescia Calcio e Lega B hanno organizzato un cerimoniale speciale nel quale verranno omaggiati due atleti bresciani vincitori della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero Anna Danesi e Gennaro De Gennaro.

Tante le date di ricordare per questo campionato che si preannuncia scoppiettante. La data di chiusura della regular season è il 9 maggio. Sono previsti quattro turni infrasettimanali: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre e giovedì 1 maggio 2025. Quindi, si tornerà in campo sia per Santo Stefano sia per la Festa dei Lavoratori. Sono previste altrettante soste per gli impegni delle nazionali, programmate per sabato 7 settembre, sabato 12 ottobre, sabato 16 novembre e sabato 22 marzo 2025. Inoltre, il campionato si fermerà per una pausa natalizia dal 30 dicembre all'11 gennaio.