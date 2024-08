Salernitana-Cittadella, Gorini: "Granata in difficoltà. Servirà approccio super" Il tecnico veneto: "Dobbiamo sfruttare la contestazione dei tifosi"

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, ha presentato la sfida dell’Arechi di domani con la Salernitana in conferenza stampa: “Mi aspetto una partita difficile contro una squadra retrocessa, alle prese con qualche problema di mercato e societari. Ma parliamo di un organico con grande qualità in attacco. Sarà una sfida complicata. Il nostro atteggiamento farà la differenza. Dovremo essere bravi a sfruttare la contestazione e mettere in risalto le loro difficoltà, così da portare il pubblico a fischiare. Sarà l’approccio alla partita il momento da non sbagliare.

Situazione squadra? Stiamo bene, abbiamo lavorato bene nonostante il caldo. Abbiamo lavorato sull’attacco ma sappiamo che ci vorrà tempo per risolvere alcune cose che non vanno. Sarà una sfida difficile ma mi attendo di fare passi in avanti rispetto a Reggio Emilia. Col Sassuolo quando abbiamo tenuti i ritmi alti li abbiamo messi in difficoltà, quando poi ci siamo allungati abbiamo sofferto la qualità dei singoli. La stessa cosa con la Salernitana: se lasci spazio a Verde, Kallon rischi di farti male. Sarà così in tutto il campionato perché ci sono squadre di grande qualità, oltre che corazzate chiamate a vincere.

Precedenti fortunati al debutto? E' una statistica che può aiutare ma i calciatori vanno in campo per vincere sempre. Dubbi? Abbiamo qualche problema in difesa: Negro, Pandolfi, D'Alessio e Tronchin non ci saranno. In ottica formazione ci sono diversi pensieri da fare, soprattutto legato alla lettura della sfida. Ravasio? Ha saltato ultima settimana di lavoro perchè c'era la trattativa in corso. Ci potrà aiutare. Rabbi? E' pronto, è arrivato allenato. Baldini? Sono contento, ha fatto gol. Gli manca un po' di condizione e qualcosa in fase difensiva. Per noi però è un calciatore importante”.