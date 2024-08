Lecce, senti Coulibaly: "Dopo Salerno ero stanco, volevo lasciare l'Italia" Le parole del mediano maliano: "La mia famiglia era stanca per quanto successo a Salerno"

Lassana Coulibaly si è ufficialmente presentato come nuovo calciatore del Lecce. Il centrocampista maliano, passato al club salentino per 2 milioni di euro, andrà a rinforzare la mediana di Luca Gotti. Nel corso della conferenza stampa, Coulibaly è ritornato anche sulla sua esperienza con la maglia della Salernitana, volgendo lo sguardo soprattutto sull’ultima stagione negativa e su un precampionato “senza aver disputato amichevoli”. Le parole del mediano: “Non è stato un anno facile, anzi. Voglio provare a lasciarlo alle spalle e concentrarmi sulla mia nuova esperienza. Anzi, al Lecce dico che servirà essere un gruppo per uscire dalle situazioni difficili”.

Sul calciatore tanti club interessati, con la volontà di lasciare l’Italia soprattutto dalla famiglia del calciatore dopo l’ultima annata a Salerno: “Ho scelto Lecce grazie al lavoro di Corvino. L'ambiente mi ha convinto, la mia famiglia era stanca per quanto successo la scorsa stagione. Mi ha convinto l'ambiente leccese".