UFFICIALE – Salernitana, Iervolino si dimette: il nuovo presidente è Busso L'imprenditore di Palma Campania resta proprietario in attesa della cessione

Mancava solo l’ufficialità del Cda, arrivata pochi minuti fa. Danilo Iervolino non è più il presidente della Salernitana. L'imprenditore di Palma Campania lascia la massima carica della Salernitana, atto propedeutico ad una cessione del club a cui si dovrà - poi - lavorare in questi mesi. Il Consiglio d’amministrazione ha preso atto della decisione e, dopo aver deliberato l'ingresso di Roberto Busso nel consiglio di amministrazione del club, ha deciso di nominarlo presidente. Busso, 59enne, sarà dunque il nuovo numero uno della Salernitana, con Iervolino che resta il proprietario della società in attesa della paventata cessione.

Con il neo presidente entrerà nel mondo granata anche il gruppo Gabetti: Busso, infatti, è amministratore della società immobiliare (con anima sport) che nello scorso torneo ha gestito dal punto di vista manageriale la Juve Stabia, contribuendo alla vittoria del campionato di serie C. Non è da escludere, a questo punto, che Gabetti possa avere un ruolo anche nella futura cessione della Salernitana, magari portando sul tavolo proposte si possibili investitori interessati a rilevare la società. Discorsi che saranno affrontati in futuro. Per il momento la certezza è una sola: Danilo Iervolino, dopo appena due anni e mezzo, non è più il presidente della Salernitana. Alla vigilia di una nuova stagione inizia l'era Busso.

A breve è attesa anche una comunicazione ufficiale da parte della Salernitana.

Sabato Romeo