UFFICIALE - Salernitana, altro colpo: arriva Tello. Novità sulla formula Numero 70 per il calciatore colombiano

Seconda ufficialità di giornata per la Salernitana: dopo Ruggeri ecco Andres Tello. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Catania F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’96 Andrés Tello. Il calciatore indosserà la casacca numero 70.

Nato come terzino destro più propenso alla fase offensiva, successivamente viene avanzato a centrocampo, schierato come esterno oppure mezzala di inserimento, grazie alle sue ottime doti tecniche e di rapidità. Portato in Italia dalla Juventus nel 2014, il giocatore colombiano ha mostrato ininterrottamente nel nostro Paese le sue qualità negli ultimi dieci anni: con le sue 179 presenze in cadetteria tra Cagliari, Bari e Benevento, è pronto a far valere la sua esperienza per aiutare i granata. Vanta anche 35 gettoni in Serie A (con i sanniti e con l’Empoli). Nelle ultime due stagioni ha militato in Serie C".