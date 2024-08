FOTO - Salernitana, il neo-presidente Busso all'Arechi Seguirà dalla Tribuna la gara con il Cittadella

La Salernitana si apre alla presidenza di Roberto Busso. Il neo numero uno della Bersagliera è arrivato in questi minuti allo stadio Arechi. Sorrisi e strette di mano e poi subito la corsa negli uffici per sbrigare alcune operazioni. "Auguriamoci di vincere", la battuta del nuovo presidente. Al suo fianco Ferdinando Elefante, membro di Gabetti Sport, nome in attesa di eventuali sviluppi sull'organigramma.