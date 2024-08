Salernitana, Petrachi spinge per Joao Pedro: serve l’ok di Iervolino Accordo ad un passo su ingaggio da 1,5 milioni di euro lordi

Accordo vicino. Ci sono da limare le cifre eppure Joao Pedro è sempre più ad un passo dalla Salernitana. L’attaccante italo-brasiliano potrebbe essere il colpo da 90 per infiammare il mercato della Bersagliera. Il ds Gianluca Petrachi ha trovato l’intesa con l’entourage del calciatore: contratto da 1,5 milioni di euro lordi, ai quale aggiungere i costi per le commissioni all’agente. Sarebbe il colpo più oneroso dell’estate granata. Discorso che obbliga dunque Petrachi ad attendere il via libera di Danilo Iervolino che, da proprietario del club e con gli occhi ben fissi sui conti, ora aspetta e valuta prima del semaforo verde.

Il ds spinge per l’acquisto sia perché consapevole della portata del colpo ma soprattutto per poter garantire a Giovanni Martusciello una punta tecnica, pronta a sposarsi con il 4-3-3 offensivo del tecnico granata. Intanto, si aspetta la risoluzione del contratto tra Joao Pedro e il Fenerbache, poi sarà affondo. La Salernitana ragiona, Joao Pedro è sull’uscio.