Salernitana, inibizione di 30 giorni per il dirigente Pistolesi Salterà il debutto in Coppa Italia della Primavera con il Modena

Trenta giorni di inibizione. Questa è la sanzione comminata dalla Federcalcio a Francesco Pistolesi, attuale coordinatore del settore giovanile della Salernitana. Nella nota pubblicata dalla Figc, il dirigente granata è stato punito "in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver invitato il calciatore Mattia Galliano, tesserato per la società SSD Junior Santo Sisto Srl, a partecipare nel mese di Aprile 2024 ad alcuni allenamenti organizzati dalla “Frosinone International Academy” senza il necessario nulla-osta rilasciato dalla società di appartenenza".

Da qui, la decisione della Figc di sanzionare con l'inibizione Pistolesi, costretto dunque a non partecipare al debutto della Salernitana Primavera in programma domani alle 11 al Volpe contro il Modena per il turno preliminare di Coppa Italia di categoria.