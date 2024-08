Salernitana, Soriano: "Questa è la piazza che volevo. Sogno un gol sotto la Sud" Le parole del mediano: "Voglio mettermi in gioco in una squadra con una grande tifoseria"

“Non vedevo l’ora”. Roberto Soriano parla ai microfoni dei canali ufficiali della Salernitana: “Sono molto contento di essere qui. E’ stata lunga ma ho firmato e ora non vedo l’ora di scendere in campo. La squadra e il mister sono molto carichi, lo stadio così come l’ambiente è positivo. Voglio dare la mia miglior versione e dare il mio contributo. La Serie B è un campionato tosto, ci vuole grinta, atteggiamento giusto che questa squadra ha dimostrato di avere: due rimonte non sono frutto del caso. Sono sicuro che faremo tanto strada.

Esperienza? Ho umiltà e disponibilità. Voglio dare il mio contributo anche con consigli ai ragazzi e fare la mia parte anche fuori dal campo. Voglio mettermi in gioco in una grande tifoseria.

Ruolo? Mezzala è il ruolo perfetto per questo modulo. Prima voglio giocare, poi gol e assist sotto la Curva Sud Siberiano. Daremo tutto per rendere orgogliosi i tifosi”.