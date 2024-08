UFFICIALE - Salernitana, altro colpo per la mediana: ecco Reine-Adelaide Il francese ha firmato un biennale

Un nuovo colpo per la mediana. Salernitana scatenata in queste ultime ore di mercato. Dopo Soriano, il ds Petrachi ha chiuso anche l'arrivo di Jeff Reine-Adelaide. Il calciatore si è allenato questo pomeriggio ed è disponibile per la trasferta di sabato con il Sudtirol.

Di seguito, la nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ‘98 Jeff Reine-Adélaïde. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 19. Centrocampista molto duttile tatticamente che fa della forza e dell’intensità i suoi punti forti, è cresciuto nelle giovanili del Lens e ha giocato in club prestigiosi come Arsenal e Lione. Ha calcato i campi europei collezionando 8 presenze in Champions League con la casacca dell’O.L. e 5 in Europa League tra lo stesso Olympique e il Nizza. Ha partecipato all’europeo Under 21 con la nazionale francese nel 2019. Dopo una stagione in Belgio al Molenbeek, ora si trasferisce alla Salernitana con l’obiettivo di affermarsi anche in Italia".