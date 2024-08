Salernitana, carica Reine-Adelaide: "Voglio la serie A il prima possibile" Le parole del francese: "Sono ambizioso, il progetto granata mi ha conquistato"

Jeff Reine-Adelaide è il nuovo rinforzo per la mediana della Salernitana. Il francese, dopo aver firmato il biennale che lo legherà al club fino al 2026, si è presentato ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento di essere approdato in un club con una tifoseria così calorosa. Spero di poter giocare da mezzala, lì sento che posso dare il massimo creando pericoli e avendo libertà di movimento. L'obiettivo mio è quello del club: ritornare il prima possibile in serie A.

Ho iniziato da giovanissimo in Inghilterra in un calcio così diverso ma allo stesso tempo stimolante. Sono cresciuto con un allenatore come Wenger che mi ha sempre chiesto di essere me stesso, di godermi quello che stavo vivendo perché il calcio va via veloce.

Lione? È stata un'esperienza importante perché sono arrivato a giocarmi la semifinale di Champions League e ho dovuto affrontare anche degli infortuni gravi. Ho dimostrato però perseveranza e tenacia, superando tutto nel migliore dei modi e ritornando ad esprimere il mio calcio".