Salernitana, vola la prevendita con la Sampdoria: il dato Appena due giorni di vendita dei biglietti sono bastati per avvicinarsi alle 10mila unità

Un nuovo segnale arriva dalla tifoseria. L’inizio di stagione promettente della Salernitana è riuscito nel primo compito, ovvero quello di sanare la frattura che si era creata tra squadra e ambiente dopo la mortificazione sportiva della retrocessione in serie B.

I numeri registrati con Spezia e Cittadella però sono pronti ad essere superati martedì sera nel turno infrasettimanale con la Sampdoria. Sono quasi 5000 i tagliandi venduti nel secondo giorno di prevendita. Un dato significativo e che, sommato ai 4500 abbonamenti permette di immaginare oltre 9500 spettatori.

Si resta in attesa del via libera per la vendita dei tagliandi nel settore ospiti, fondamentale per favorire un’impennata al dato finale.