Salernitana, sprint cessioni: per Daniliuc spunta il Verona Serve dare un'ultima sfoltita ai conti. Per Bradaric si è fatto sotto il Cagliari

Il lavoro di bonifica dei conti non è ancora terminato. Negli ultimi giorni di mercato, la Salernitana proverà a piazzare nuovi e illustri cessioni per portare a casa denaro fresco e alleggerire ancora un monte ingaggi che si aggira sui 18 milioni di euro lordi. Cifre importanti, con il ds Petrachi pronto al forcing finale. A partire dai profili di Flavius Daniliuc e Domagoj Bradaric, calciatori importanti e corteggiati sia in Italia che in Europa. Per il difensore austriaco, dopo l’assalto fallito del Torino, gli occhi sono fissati sull’andamento nei playoff Champions del Salisburgo.

In caso di qualificazione alla fase a gironi, i biancorossi potrebbero tornare all’assalto di Daniliuc dopo la parentesi dello scorso semestre conclusa con il mancato riscatto per 5 milioni di euro. Nelle ultime ore invece si sarebbe fatto avanti anche l'Hellas Verona.

Per Bradaric invece, il Cagliari prova l’affondo ma è lontano dalla clausola di 5 milioni di euro. Aek Atene e Glasgow Rangers restano spettatori interessati.

Per Mamadou Coulibaly gli arrivi in mediana, unito ad un contratto in scadenza nel giugno 2025, aprono all’addio. Il Catanzaro è pronto all’assalto, dopo aver strappato il via libera del calciatore al possibile trasferimento in Calabria. Per Maggiore non si registrano offerte mentre Legowski resta il rebus da sciogliere.