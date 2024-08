Salernitana, Ferrari sull’uscio. E da Palermo Joao Pedro aspetta il "sì" L'ex stopper del Sassuolo ha un'intesa col club. Per la punta resta il veto del patron

Due colpi per dare esperienza, solidità e soprattutto caratura sia all’attacco che alla difesa. Gianluca Petrachi vuole regalarsi due colpi prestigiosi per la serie B e portare la Salernitana a recitare un ruolo importante nel campionato appena iniziato. Nelle ultime ore, il ds granata ha tastato nuovamente la voglia di vestire granata di Gian Marco Ferrari. Pollice in su dal difensore 32enne svincolatosi dal Sassuolo dopo ben sei anni di militanza in neroverde. Intesa di massima già trovata e la volontà forte, appena si concretizzerà qualche cessione, di diventare un nuovo calciatore della Bersagliera.

L’altro grande sogno resta Joao Pedro. L’italo-brasiliano ha chiuso la sua esperienza in Turchia con il Fenerbache e da qualche giorno è a Palermo. Nessun indizio di mercato, nonostante l’interesse del club rosanero e dell’ex ds granata De Sanctis per il calciatore: la città sicula è anche casa della moglie dell’ex attaccante con trascorsi in nazionale, in attesa di sciogliere il rebus sulla sua prossima avventura. Il desiderio è quello di vestire granata. Volontà condivisa dal ds Petrachi che ha sul tavolo la bozza di contratto solo da firmare. Tra il dire e il fare però c’è al momento lo stop di Iervolino che non apre ad un affare così oneroso (oltre 2 milioni di euro fra ingaggio e commissioni). Si ragiona sulle alternative: dal mercato francese spunta Mendy, mentre Adamu è desiderio dalla Germania. I vari Favilli (Genoa), La Mantia (Spal) e Charpentier (Parma) le tessere sempre sul tavolo.