Sudtirol, Valente: "Salernitana avversario tosto, ha grande qualità e carattere" Il tecnico biancorosso: "Le due vittorie in rimonta sono un segnale. Noi però siamo pronti"

Federico Valente ha presentato in conferenza stampa Sudtirol-Salernitana: “Arriviamo a questa sfida con la volontà di continuare a lavorare nel nome del percorso che abbiamo intrapreso. Si apre una settimana importante con tre sfide in otto giorni. La squadra è accesa e pronta.

Formazione? L’ottimale è non fare dei cambi ma la settimana ci ha dato delle risposte. Sono convinto che ci si allena bene farà parte della squadra. Poi il campionato è ancora lungo. Davi e Praszelik? Sono delle opzioni ma Cagnano ha fatto bene sulla sinistra. Tra oggi e domani mattina prenderemo una decisione, non si sa mai cosa può succedere. Per il centrocampo, a inizio settimana Kurtic non si sentiva tanto bene, vedremo come risolvere questo problemino a centrocampo.

Salernitana? Sono reduci da due vittorie importanti. Anche se hanno cambiato tanto, sono mentalizzati, hanno dimostrato di essere tosti e pronti a fare punti anche a Bolzano. Hanno grande qualità in attacco, con calciatori importanti individualmente parlando. Ora il primo step sarà difendere tutti insieme perché la compatezza è la base di tutto.

Modena? Rispetto a sabato scorso sarà una partita diversa perché non avremo tanto il pallone come sabato scorso. Però non cambia la nostra idea di difendere bene nel nome anche della loro qualità. Sta a noi creare quando avremo il pallone fra i piedi. Poi ci sarà l’incognita caldo.

Tait? Non ha potuto fare tutta la settimana. Sabato è entrato benissimo, ha fatto vedere le sue qualità come giocatore e come personalità. In campo e fuori è molto importante. Si rimetterà a posto. Non avremo invece Zedadka per un problema alla caviglia e ci vuole un po' ancora, e poi El Kaouakibi”.