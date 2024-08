Salernitana, batte forte il cuore granata: a Bolzano oltre 1000 tifosi Il club ha fornito indicazioni per i supporters campani presenti al Druso

Un atto di fede. Amore senza confini, anche a mille chilometri di distanza. L’entusiasmo che si respira nell’ambiente Salernitana è fortissima. “Abbiamo bisogno di questo affetto, di cose come quelle nel finale della sfida con il Cittadella”, le parole di Giovanni Martusciello in conferenza stampa. Il popolo granata testimonierà ancora il suo grande sentimento scendendo in campo anche a Bolzano al fianco della Bersagliera: oltre ai 624 tagliandi del settore ospiti andati sold-out in poche ore, la Salernitana potrà fare affidamento anche ad altri 500 tifosi presenti negli altri settori dello stadio Druso.

Il club, con una nota ufficiale, invita “in occasione della partita in programma domani sera (ore 19:30) i tifosi ospiti che hanno acquistato i tagliandi nei settori 3A, 3B e 4B Canazza potranno parcheggiare le auto e successivamente accedere allo stadio attraverso il settore ospiti da Ponte Roma-viale Trento”.