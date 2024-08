Salernitana, bagarre per Daniliuc: sorpasso Torino. E Petrachi ha il sostituto I granata si riportano in vantaggio e provano a bruciare il Verona

“Flavius Daniliuc è un calciatore della Salernitana ma chi lo vuole deve spendere i soldi non pensando a scambi o prestiti. Andrà via solo con i soldi che verrebbero reinvestiti. Senza questa certezza lui resta qui. Non c’è da parlare con lui perché sa che per andare via c’è una condizione. Lui mi sta dando garanzie e soprattutto grande disponibilità perchè vuole imparare tante cose. Io me lo tengo qui. Mi auguro si riesca a tenere”. Furono queste le parole pronunciate ieri da Giovanni Martusciello su Flavius Daniliuc, elemento rappresentativo della Salernitana e, insieme a Domagoj Bradaric, tra gli ultimi elementi ancora a disposizione per fare cassa e completare la rivoluzione estiva.

Nelle ultime ore, si è accesa un’asta per l’austriaco. Al momento, in vantaggio, c’è il Torino. Il club granata è tornato forte sul calciatore, con un’offerta da 3 milioni di euro che è però lontana dalla clausola rescissoria da 5 milioni di euro. Prima del Toro, aveva provato l’affondo il Verona. Conguaglio economico più il cartellino di uno fra l'esperto Ceccherini e l'under 21 Ghilardi. Convincerebbe più il secondo per giovane età e ingaggio alla portata ma non sarebbe il centrale di piede mancino che Martusciello ha ufficialmente chiesto a Petrachi. Per quel ruolo lì, il nome in auge è quello di Gian Marco Ferrari già bloccato dalla Salernitana. Per Daniliuc però occhio alle sirene europee: il Salisburgo non smette di pensare al classe 2001 e, in caso di qualificazione in Champions League, potrebbe ritornare all’assalto.