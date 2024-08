Salernitana, la numero 10 resta vacante: Petrachi riflette Il grande obiettivo è Joao Pedro ma non arriva il sì. Si ragiona su altre soluzioni

Dalla doppietta di Boulaye Dia con lo Spezia prima di restare negli spogliatoi in attesa di un erede. La maglia numero 10 della Salernitana resta ancora vacante. La sogna Daniele Verde, obbligato però a dirottare sul numero 31 proprio per la presenza contemporanea dell’attuale attaccante della Lazio. E allora per il direttore sportivo Gianluca Petrachi c’è da risolvere anche questo nodo, con la volontà di affidare la maglia all’ultimo grande colpo di mercato.

Identikit che fa coppia con il centravanti che ora sia lo staff tecnico che l’ambiente attende con ansia. Petrachi ha come obiettivo Joao Pedro, italo-brasiliano in questi giorni in vacanza a Palermo in attesa di una chiamata granata dopo aver incassato anche l'interesse dei rosanero. L’accordo per il suo trasferimento in Campania è cosa fatta ormai da una settimana ma l’affare complessivo da circa 2 milioni di euro sbatte contro il “no” di Iervolino.

Si valutano altre ipotesi: in Italia i nomi sondati e proposti sono quelli di Favilli (Genoa), La Mantia (Spal) e Charpentier (Parma), affari da poter sbloccare nelle ultime ore di mercato puntando anche sulla formula dei prestiti. Dalla Francia c’è la suggestione Mendy (Caen) con la Salernitana che punta ad inserire nell’affare Sambia, fuori dai progetti di Martusciello e possibile pedina di scambio. Dalla Germania invece spunta il nome del nigeriano Adamu ma il Friburgo al momento non apre all’addio.