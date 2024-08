Salernitana, spunta una pista polacca per l’attacco L'alt per Joao Pedro ha spinto Petrachi a guardare all'estero

Un nome a sorpresa. La Salernitana punta su un “mister x” per l’attacco. Come riportato da Sky, il club granata sarebbe in trattativa avanzata per Szymon Wlodarczyk, attaccante polacco dello Sturm Graz. Polacco 21enne, gigante di 192 centimetri ed in forza al club austriaco, sarebbe questa la soluzione scelta da Gianluca Petrachi per rinforzare il reparto offensivo. Trattativa in piedi da giorni per un prestito con diritto di riscatto, confermata nei giorni scorsi anche dai dirigenti austriaci. Ora l’affondo granata. In attesa di Joao Pedro, la Salernitana guarda ad un attaccante polacco.