LIVE | Sudtirol-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Sudtirol-Salernitana, la diretta testuale del match

SUDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Giorgini, Ceppitelli, Masiello; Molina, Mallamo, Arrigoni, Davi, Praszelik; Casiraghi; Odogwu. A disposizione: Drago, Cagnano, Martini, Rover, Crespi, Davi, Pietrangeli, Tait, Cisco, Kurtic, Kofler, Merkaj. Allenatore; Valente.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh; Tello, Amatucci, Valencia; Kallon, Simy, Tongya. A disposizione: Fiorillo, Corriere, Gentile, Bradaric, Ruggeri, Maggiore, Soriano, Braaf, Verde, Iervolino, Di Vico. Allenatore: Martusciello.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto - assistenti: Fontani e Galimberti - IV uomo: Zanotti - VAR: Volpi - AVAR: Dionisi

NOTE. Ammoniti: Casiraghi (Su). Angoli: 2-1.

7' - Ammonito Casiraghi.

6' - Chance clamorosa per il Sudtirol: cross dalla destra, Davi è tutto solo in area ma da ottima posizione colpisce a lato.

4' - Risponde la Salernitana con Kallon, tiro forte e angolato, Poluzzi salva e devia in angolo.

2' - Ci prova subito il Sudtirol: cross dalla destra per Simone Davi che calcia al volo con il mancino, palla a lato.

1' - Partiti

IL PRE-GARA. Martusciello conferma il 4-3-3 ma cambia diversi interpreti. Davanti a Sepe, conferme per la difesa composta da ; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh. In mezzo al campo c’è Tello con Amatucci e Valencia che prende il posto di Maggiore, fermatosi nel riscaldamento per un problema muscolare. Novità in attacco: sorpresa Tongya nel tridente con Simy e Kallon.