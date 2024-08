Salernitana, Tongya: "Gol amaro, volevamo vincere. Ora testa alla Samp" L'esterno: "Ho un solo obiettivo, onorare questa maglia"

Franco Tongya ha parlato al termine di Sudtirol-Salernitana: "Purtroppo non c’è gioia per questo gol. Volevamo la vittoria, ora dobbiamo resettare e pensare alla Sampdoria. Nel primo tempo abbiamo sofferto soprattutto in costruzione, lì dove siamo molti bravi. Poi abbiamo lasciato spazio ai loro contropiedi.

Obiettivi? Voglio aiutare la Salernitana a tornare dove merita di essere. La città merita tanto e ha bisogno di calciatori che diano tutto.

Ruolo? Dovevo partire esterno ma posso giocare ovunque il mister mi chiederà di agire.

Spogliatoio? Bisogna capire che si gioca fino alla fine, soprattutto con squadre che buttano il pallone su e fanno forza su questa grande capacità. Serve compattezza, grinta e carattere”.