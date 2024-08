Salernitana, blitz per l’attacco: vicino il gigante polacco Wlodarczyk Il 21enne è ad un passo dal club granata. Petrachi però guarda a nuovi obiettivi

L’impellenza del mercato della Salernitana resta quella di trovare un nuovo numero nove. Dopo settimane di pensieri e riflessioni, il ds Gianluca Petrachi sembra aver risolto il rebus. Il nuovo centravanti granata potrebbe parlare polacco. Nelle scorse ore, il club campano ha impostato la trattativa per mettere le mani su Szymon Wlodarczyk, 21enne di proprietà dello Sturm Graz. Il club granata ha messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto fissato sui 3 milioni di euro. Gli austriaci si sono presi qualche ora di riflessione ma la sensazione è che l’affare si concretizzerà. Il calciatore è in uscita dal club bianconero, fuori dai piani tecnici del club come testimoniato dalla mancata convocazione nelle prime sfide di campionato. La Salernitana è fiduciosa di poter chiudere l’accordo, assicurando così a Martusciello un nuovo rinforzo.

L’arrivo del polacco però non bloccherebbe altre soluzioni, soprattutto se dalla rosa granata dovesse uscire un attaccante (molto più probabile l’addio di Valencia che ha mercato in Grecia rispetto a Simy). Petrachi non molla il sogno Joao Pedro ma Iervolino al momento blocca l’affare per i costi oltre i 2 milioni di euro. Più indietro Favilli, Charpentier e La Mantia. Dall’estero fa gola Mendy ma il Caen tiene duro e il calciatore sogna il Sunderland. Piace Kramer del Legia Varsavia.