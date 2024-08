Qui Samp, ko interno e allarme portiere verso Salerno. Pirlo: "Troppa pressione" Brutta sconfitta con la Reggiana e primi fantasmi. Si ferma il portiere Ghidotti, spazio a Vismara

Un brutto ko. Non è iniziato nel migliore dei modi il cammino della Sampdoria in serie B. Dopo il pari in rimonta incassato a Frosinone, ieri la squadra blucerchiata si è fatta soprendere a Marassi dalla Reggiana, con lo squillo di Vergara nei minuti finali che ha spento l'entusiasmo e influtto il primo ko in campionato ai doriani. Un passo falso inaspettato e che ha fatto suonare l'allarme come ribadito da Andrea Pirlo in conferenza stampa: "Mi è sembrato di rivedere le partite dello scorso anno con poco coraggio e pressione. I segnali si erano visti fin dall’inizio: c'è stata troppa confusione dovuta alle aspettative create in questi giorni sui ragazzi. Ora bisogna lasciarli tranquilli, evitare di mettere pressione. Tra tre giorni avremo bisogno di recuperare questi tre punti".

Pirlo ha annunciato la possibilità di poter modificare il suo undici all'Arechi "concedendo spazio a chi ha giocato poco sfruttando questi pochi giorni di preparazione alla partita". A Salerno il tecnico rischia di dover rinunciare al portiere Ghidotti, sostituito all'intervallo dal vice Vismara: "Si è fatto male su un rinvio, ha sentito tirare", le parole del tecnico che immagina novità in mezzo al campo con l'inserimento di Kasami ma dovrebbe riconfermare il tandem degli ex Coda-Tutino.