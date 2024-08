Mantova-Salernitana, al via la prevendita: i dettagli Tutte le info per la trasferta in Lombardia

Nuova trasferta e altro possibile esodo per i tifosi della Salernitana. Mantova-Salernitana sarà il posticipo della quarta giornata di serie B, in programma domenica alle ore 20:30. Per la sfida in Lombardia, è iniziata pochi minuti fa la prevendita per la sfida del Martelli.

Per il popolo della Bersagliera è possibile acquistare il proprio posto nella Curva Cisa Ospiti al costo di 21,50 euro per i biglietti interi e 16,50 i ridotti per donna, under 16 e over 65. La capienza è di 930 posti. Inoltre, per i residenti in Campania, sarà possibile acquistare anche nel settore Distinti Laterali Cisa al costo di 32 euro. La capienza è di 165 posti.