Benevento-Cavese, le probabili formazioni: metelliani senza Felleca Ospiti in campo con il 3-5-2 nel derby del "Vigorito"

Il derby come inizio di campionato. Sarà un lunedì per cuori forti quello che andrà in scena al Vigorito. La Cavese inizia il suo cammino nel campionato di serie C affrontando il Benevento, considerata dal tecnico Di Napoli tra le pretendenti per la vittoria finale del torneo. Un esordio emozionante per i metelliani, pronti a celebrare il proprio ritorno in serie C con la volontà di regalarsi una pagina storica.

Gruppo quasi al completo per Di Napoli che deve rinunciare solo all’infortunato Felleca. Sarà 3-5-2, con Boffelli fra i pali protetto da Peretti, Piana e Loreto. Sulle corsie spazio a Marchisano e Tropea, in mezzo al campo invece chance per Konate, Pezzella e Citarella. In attacco spazio al tandem Sorrentino-Fella.

BENEVENTO-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Benevento (4-3-3): Nunziante; Berra, Capellini, Tosca, Ferrara; Simonetti, Prisco, Pinato; Lamesta, Manconi, Lanini. Allenatore: Auteri.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Piana, Loreto; Marchisano, Konate, Pezzella, Citarella, Tropea; Sorrentino, Fella. Allenatore: Di Napoli.