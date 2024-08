Salernitana, portafortuna Busso: "Ora mi toccherà andare in trasferta" Due vittorie su due per il numero uno

Una grande vittoria. Una gioia fortissima anche per il presidente Roberto Busso. Il numero uno della Salernitana si è ripetuto all'Arechi con la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Cittadella sotto la sua presidenza. “Mi toccherà andare anche in trasferta da portafortuna – le parole del presidente in mixed zone -. Ho perso la voce per questa vittoria. Lasciamo lavorare Martusciello e Petrachi che stanno operando benissimo”.

Il presidente si era soffermato nel prepartita prima di arrivare in Tribuna d'Onore sottolineando di essere in clima partita. Serafica la battuta sul mercato: "Se ne stanno occupando il direttore Petrachi e il proprietario Iervolino". Poi la gioia per la vittoria in rimonta.