Salernitana, richiesta alla Triestina per Correira: la risposta dei friuliani Petrachi a caccia di un rinforzo per la mediana

Una nuova ipotesi per la mediana. La Salernitana va a caccia di un nuovo centrocampista dopo l'infortunio di Reine-Adelaide, la cessione alle porte di Mamadou Coulibaly e l'incertezza sul futuro di Mateusz Legowski. Nelle ultime ore, il club granata ha chiesto informazioni alla Triestina sulla posizione di Omar Correira. Il centrocampista classe 2000, cardine della società friulana, è la nuova possibilità emersa dopo le difficoltà per arrivare Mattia Maita e i dubbi su Giacomo Faticanti. La Triestina però spara alto e chiede 2,5 milioni di euro per chiudere l'accordo e privarsi di un elemento considerato chiave. Il poco tempo a disposizione non aiuta la società granata che si guarda intorno e cerca altre soluzioni.