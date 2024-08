Euforia Salernitana, a Mantova settore ospiti sold-out In oltre 900 al seguito della Bersagliera in Lombardia

La gioia per la vittoria in rimonta con la Sampdoria e un entusiasmo difficile da frenare. La Salernitana riprende a correre con al suo fianco il calore e la passione della sua gente. Dopo i 15mila presenti all'Arechi ieri nel primo turno infrasettimanale stagionale con rimonta da batticuore sulla Samp, questa mattina il popolo della Bersagliera ha lanciato un nuovo fortissimo messaggio all'intero ambiente: il settore ospiti per la trasferta di Mantova in programma domenica è andato sold-out. In fumo 930 biglietti. Si aspetta ora l'apertura dei Distinti Laterali Cisa, pronti a colorarsi di granata.