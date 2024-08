Salernitana, Joao Pedro resta il sogno: spuntano due alternative per l'attacco L'italo-brasiliano potrebbe arrivare anche dopo la chiusura del mercato. Proposti due attaccanti

La Salernitana e Joao Pedro, un corteggiamento senza fine. Con la possibilità di andare anche ai tempi supplementari. Lo status di svincolato dell'italo-brasiliano permetterà al club granata di non avere assilli legati alla deadline della mezzanotte di domani. Insomma, ogni momento potrà essere quello giusto per la chiusura dell'affare, con la Salernitana che dovrà lasciare però una casella over disponibile nella lista che verrà comunicata alla Lega B al termine del mercato.

I dettagli dell'affare sono ormai noti: 1.5 milioni di euro lordi per due anni, con l'aggiunta di una commissione per l'affare che spinge i costi oltre i 2 milioni di euro. Cifre che per Iervolino sono fuori portata, aprendo anche a più di una tensione tra le parti come già sottolineato nelle scorse settimane.

Petrachi però ragiona anche su due possibili operazioni last-minute, proposte da intermediari di mercato nelle ultime ore. Dal Pisa è in uscita Ernesto Torregrossa, attaccante fuori dai piani tecnici di Filippo Inzaghi. La Salernitana riflette e tiene nel mirino anche Marco Oliveri, 25enne di proprietà della Juventus e alla ricerca di una nuova avventura in serie B.