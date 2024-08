Salernitana, tegola Kallon: il Giudice Sportivo vara una maxi-squalifica Una brutta notizia per Martusciello

Costa carissimo il finale di gara rovente di Salernitana-Sampdoria a Yayah Kallon. Il calciatore granata, espulso nel finale del match, è stato squalificato per ben quattro giornate. Nel referto del Giudice Sportivo si legge la motivazione Kallon viene punito: “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per avere, al 50° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa spingendolo con le mani sul petto”.

Una batosta per la Salernitana che non avrà a disposizione il numero 11 fino ad inizio ottobre, quando tornerà per la sfida con il Palermo. Possibile però un intervento del club per provare a ridurre la sanzione.