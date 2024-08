Salernitana, scambio di prestiti Bradaric-Hrustic con il Verona L'affare portato avanti nelle scorse ore è vicino alla chiusura

"Chiusa l'operazione tra Salernitana e Verona: Bradaric in prestito all'Hellas, Hrustic a Salerno". L'annuncio arriva direttamente da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X. La Salernitana sorprende dunque con la cessione in prestito del croato che non verrà ceduto a titolo definitivo e quindi non permetterà di portare soldi freschi, nel nome della clausola da 5 milioni di euro. In cambio arriva il centrocampista australiano.