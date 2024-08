UFFICIALE - Scambio Salernitana-Verona: out Bradaric, in Hrustic. Novità formula Il club granata si divide dal croato e ora accoglie il nuovo centrocampista

Salernitana scatenata nelle ultime ore di mercato. Il club granata ha ufficializzato lo scambio con l'Hellas Verona che vedrà Hrustic in maglia granata e Bradaric in gialloblù. Novità nelle formule: Hrustic arriva alla Salernitana a titolo definitivo con contratto di un anno e opzione su rinnovo automatico al determinarsi di obiettivi sportivi. Bradaric invece parte in prestito.

La nota del club su Hrustic: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona FC per il trasferimento in granata del centrocampista Ajdin Hrustic. Il calciatore arriva a titolo definitivo fino al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico per un’altra stagione a determinate condizioni e ha scelto di vestire la maglia numero 8.

Classe 1996, di nazionalità australiana ma con origini bosniache, il nuovo calciatore granata è polivalente ed ha spiccate abilità di costruzione ed inserimento offensivo. Cresciuto nel settore giovanile dello Schalke 04. Lo scorso anno ha disputato la seconda metà di stagione in prestito agli olandesi dell’Heracles Almelo, in Eredivisie, scendendo in campo 14 volte e segnando un gol. È giunto in Italia per la prima volta nell’estate 2022 grazie agli scaligeri, che lo prelevarono dall’Eintracht Francoforte. Ha indossato la casacca dei tedeschi per un biennio: il bilancio è di 40 presenze e una rete, con 5 apparizioni in Europa League. In precedenza, per ben sei stagioni aveva militato nel Groningen. È attualmente nel giro della sua Nazionale, con cui vanta 27 gettoni e 4 gol: con l’Australia ha preso parte alla Confederations Cup nel 2017 e ai Mondiali in Qatar del 2022".