UFFICIALE - Salernitana, ecco il bomber: arriva Torregrossa Arriva anche il centravanti

Un colpo per l'attacco. Gianluca Petrachi mette la ciliegina sul mercato della Salernitana e chiude l'affare Ernesto Torregrossa. L'attaccante arriva dal Pisa, club col quale ha risolto il contratto. Il calciatore domani sarà in città. L'annuncio del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’92 Ernesto Torregrossa. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

È una prima punta mancina, forte fisicamente, dotata di una buona rapidità, abile nello svariare su tutto il fronte d’attacco e molto forte nel gioco aereo. Può giocare anche da seconda punta grazie alle sue doti tecniche e all’ottima visione di gioco, adattandosi a qualsiasi partner d’attacco. Con la Bersagliera proverà a raggiungere quota 100 gol da professionista in carriera: è fermo a 90, di cui ben 58 in Serie B. Prima dell’esperienza al Pisa, l’ultima in ordine di tempo, in carriera ha vestito le casacche di Verona, Siracusa, Monza, Como, Lumezzane, Crotone, Trapani, Brescia (nel biennio 2017/19 due volte in doppia cifra) e Sampdoria".