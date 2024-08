Salernitana, l'ad Milan: «Soddisfatti del mercato, ora si onori la maglia» Il commento dell'amministratore delegato al termine della sessione estiva

“Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo posti insieme al direttore Petrachi, che ha svolto un ottimo lavoro. La valutazione mia e della proprietà è super positiva». Questo il commento di Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana dopo la chiusura del calciomercato estivo 2024.

«Si è creata una sinergia importante tra i vertici societari, la dirigenza e lo stesso allenatore, un’ottima unione dentro e fuori dal campo. Quanto alla linea tracciata sul mercato, da un lato abbiamo portato avanti una gestione societaria che tutelasse la sostenibilità del bilancio e il risanamento del club, al fine di riportarlo in equilibrio finanziario. Il tutto nella totale trasparenza e chiarezza, perché non abbiamo mai nascosto alla piazza le necessità e i bisogni della società. D’altra parte, nelle ultime quarantotto ore sono stati condotti notevoli sforzi per puntellare ulteriormente la rosa e renderla molto competitiva per portare avanti un buon campionato. Per l’ennesima volta, la proprietà non ha lesinato impegno economico e attenzione ai particolari. L’obiettivo era quello di mettere a disposizione del mister una rosa all’altezza della situazione e crediamo di esserci riusciti. Ora, sta ai protagonisti in campo portare in alto il nome della Salernitana: troveranno un club e una dirigenza pronti a supportarli in tutto. Questo inizio di torneo ha fatto intravedere un gruppo compatto e delle buone prestazioni. Speriamo di continuare così già dalla prossima partita», conclude l'ad del club.