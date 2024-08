Salernitana, sostenibilità e rilancio: Petrachi centra 19 acquisti e 19 cessioni Il dirigente è riuscito a portare risorse importanti nelle casse del club

Aveva promesso che avrebbe cambiato totalmente volto alla Salernitana, cedendo tutti i calciatori della passata stagione per cancellare le scorie della retrocessione. Un compito che Gianluca Petrachi è riuscito a portare a termine quasi interamente, rivoluzionando da capo a piede la rosa dell’ippocampo. Con 19 acquisti e 19 cessioni il dirigente del club campano è stato protagonista assoluto di questo mercato estivo. Lavorando sempre sottotraccia è riuscito da un lato a completare la rosa di Giovanni Martusciello e, dall’altro, a mettere in ordine i conti della Salernitana. Tra ingaggi tagliati e soldi incassati dalle cessioni, Petrachi ha portato circa 50 milioni nelle casse della società granata, centrando a pieno l’obiettivo della sostenibilità economica che gli era stato chiesto dalla proprietà. Un lavoro complicato ma che, adesso, potrebbe consentire alla Salernitana di voltare definitivamente pagina, cancellando le macerie della passata stagione.

ACQUISTI

Ruggeri (d), Ghiglione (d), Velthuis (d), Gentile (d), Njoh (d), Ferrari (d), Stojanovic (d), Soriano (c), Adelaide (c), Hrustic (c), Tello (c), Amatucci (c), Tongya (a), Braaf (a), Verde (a), Dalmonte (a), Kallon (a), Wlodarczyk (a), Torregrossa (a),

CESSIONI

Tchaouna, Pirola, L. Coulibaly, Ikwuemesi, Bonazzoli, Gyomber, M. Coulibaly, Motoc, Stewart, Allocca, Dia, Daniliuc, Bradaric, Lovato, Sambia, Kastanos, Iervolino, Mikael, Jimenez.