Salernitana, giallo sull'addio di Maggiore: verifiche sul deposito del Venezia La società lagunare avrebbe inviato sul gong i documenti per tesserare il centrocampista

Servirà ancora qualche ora di tempo per approfondire la situazione di Giulio Maggiore. Il centrocampista della Salernitana nelle ultime ore di mercato è finito nei radar del Venezia che ha provato a chiudere al fotofinish il tesseramento del calciatore ligure. Un'operazione che si è tinta di giallo. La società la gunare, infatti, avrebbe depositato il contratto del centrocampista proprio sul gong, ragion per cui bisognerà effettuare ulteriori verifiche per capire se l'operazione sia andata o meno a buon fine. La Salernitana, invece, avrebbe dato il via libera alla cessione con diversi minuti di anticipo rispetto alla mezzanotte. Nelle prossime ore se ne saprà di più.