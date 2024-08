Salernitana, Maggiore resta in granata: stop al Venezia per un "documento" Niente da fare per il ligure che sarà ancora il perno del centrocampo

Giulio Maggiore resta alla Salernitana. L'affare con il Venezia non si farà. Il semaforo rosso definitivo al trasferimento è arrivato in tarda notte, dopo una verifica dell'ufficio trasferimento della Lega Serie A. Il Venezia ha completato l'iter per formalizzare l'acquisto del calciatore qualche istante dopo il gong delle 00.00, in ritardo dunque rispetto alla chiusura del mercato estivo.

Il mancato inserimento di un documento e il successivo invio con ritardo hanno bloccato un affare definito proprio sul gong: Maggiore avrebbe salutato la Salernitana in prestito con obbligo di riscatto per gli arancioneroverdi in caso di salvezza sui 2.5 milioni di euro. Nulla da fare. Il ligure, che aveva accettato il trasferimento per la volontà di giocarsi ancora le sue chance in massima serie, ora resterà a Salerno, in attesa di riabbracciare la serie A nei prossimi mesi.